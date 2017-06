Den bedste hjælp til byggedrømmene

Det er 8. gang, at kommunen inviterer virksomheder og borgere til gå hjem møde for at få brugernes direkte input til byggesagsbehandlingen, og det har vist sig at være en frugtbar strategi. Ikke alene viser undersøgelser en meget høj brugertilfredshed, Solrød Kommune placerer sig også flot i Dansk Byggeris seneste statistik over byggesagsbehandlingstider. Her viser tallene, at Solrød i gennemsnit er 18 kalenderdage om at behandle en byggeansøgning, hvor landsgennemsnittet ligger på 22 dage.

- Vi har arbejdet målrettet med det her område i ti år for at opretholde en smidig myndighedsbehandling til glæde for både borgere og virksomheder, og vi får også selv meget ud af vores løbende dialog. De gode pointer fra dialogen tager vi med os videre i udviklingen af vores byggesagsbehandling, og vi kan se, at ansøgningsmateriale, som vi modtager fra borgere og virksomheder er meget kvalificeret. Alt i alt er dialogen medvirkende til, at realistiske byggeprojekter, der holder sig inden for lovgivningen, hurtigere bliver til virkelighed. Det sparer bygherrer, rådgivere og Solrød Kommune for både tid og penge, siger borgmester Niels Hörup, som opfordrer til, at borgere og virksomheder altid tager kontakt til kommunen inden start på et byggeprojekt.