Demokratiet længe leve

Interesserer de unge sig overhovedet for politik? Spørger man eleverne fra 8. og 9. klasse på Munkekærskolen, så er svaret et rungende: Det gør de!

Elever fra 7.Z havde fået den vigtige rolle som valgtilforordnede. De sørgede for at alt foregik efter reglerne. Valgkort skulle bytte til stemmesedler, kun een ad gangen kom ind i valgboksene for at sætte deres kryds og derfor foldede stemmesedlen inden den kom ned i valgurnen. Og da alle havde stemt, var den også 7.Z, som stod for stemmeoptællingen af de cirka 170 stemmer.