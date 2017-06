Er der behov for at tale vindmøller - eller skal det bare besluttes, at det er man ikke til i Solrød? Foto: Mik

Delte meninger om vindmøller i Solrød

Borgmester Niels Hörup (V) ser helst at man fastholder forbuddet mod at der etableres vindmøller i Solrød, mens Socialdemokraternes spidskandidat, Claus Redder Madsen, hellere ser, at »man får undersøgt de nøjagtige muligheder ude i det åbne land«. Dermed ikke sagt, at der skal opstilles vindmøller i kommunen, men at muligheden i det mindste bør undersøges.