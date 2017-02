Det bliver CC Contractors, der skal stå for de 30 nye plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger i Christians Have. Foto: Solrød Kommune

De skal udbygge Christians Have

Efter udbudsrunde og nøje overvejelser har byrådet besluttet, at det er totalentreprenøren CC Contractors, der skal opføre de nye pleje- og rehabiliteringsboliger på Christians Have Plejecenter.

Byrådet har for længst vedtaget, at Christians Have Plejecenter skal have 30 nye plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger. Spørgsmålet var bare, hvem der skulle have til opgave at bygge den nye tilbygning.