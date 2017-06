Se billedserie Det primære formål er ikke at fange tyveknægte og andre på ulovlig mission. Vigtigst for det cyklende politi er at skabe tryghed ved deres tilstedeværelse. Foto: Jesper From

Cyklende politi skaber tryghed

Solrød - 03. juni 2017 kl. 10:00 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at skabe øget tryghed for borgerne, er to politiassistenter fra Greve-Solrød hoppet på cyklerne. Ikke fordi de skal komme drønende på de tohjulede og fange røvere og banditter. Det primære formål er det forebyggende.

- Ved at komme cyklende, kommer vi meget tættere på borgerne og falder tit i snak. Men det er da klart, at »falder vi over« en indbrudstyv, så slår vi til, fortæller Kim Pörtner, som sammen med kollegaen Kasper Nielsen er rigtigt glade for at komme borgerne i møde på den tohjulede.

Når vejret tillader det, så er de på cyklerne et par gange om ugen.

Een af mange fordele var at lade bilen stå hjemme i garagen på politistationen, er at på cyklen kan de to politiassistenter komme rundt på steder, som er umuligt i bil.

- Borgerne tager meget positivt imod det cyklende politi. Nu ser de politiet andre steder end når vi er i bil - og så bliver det til mange uformelle snakke med borgerne, fortæller Kasper Nielsen til DAGBLADET lørdag.