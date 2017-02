Der var flertal i byrådet for at Christians Have også i fremtiden skal være delt med en kommunal og privat del. Foto: Kristian Buchmann. Copyright 2009 - Sjællandske Medier

Christians Have - kommunalt og/eller privat

Solrød - 06. februar 2017 kl. 13:58 Af Jesper From

Den private del af Christians Have Plejecenter sendes nu i udbud, da kontrakten med Aleris udløber i slutningen af oktober. Aleris står for driften af 52 plejeboliger.

Man kunne i realiteten også drive Christians Have ud fra andre modeller. Og det blev debatteret ved sidste byrådsmøde.

En mulighed var at plejecentret blev 100 procent kommunalt. En anden løsning kunne være at Aleris overtog det hele. Men flertalsstemningen var for at man fortsætte som hidtil med Christians Have som todelt - kommunalt og privat.

Flertallets beslutning blev, at ældre Solrød-borgere, der har brug for en plejebolig på Christians Have, fortsat have muligheden for at vælge mellem en kommunal og en privat leverandør.

- Erfaringerne med at udlicitere den ene halvdel af Christians Have har generelt været rigtig gode. Samarbejdet mellem den kommunale og den private del har øget kvaliteten af den pleje, vi kan tilbyde borgerne, og givet et bedre arbejdsmiljø for de ansatte - blandt andet på grund af den løbende erfarings- og vidensdeling, der finder sted. Så vi vil gerne fortsætte med den model i stedet for at hjemtage opgaven, forklarer Ivar Haugaard-Hansen (V), formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.