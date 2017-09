Der var mødt omkring tyve borgere for at høre om jobbet som byrådsmedlem. De blev godt »klædt på« af administrerende direktør Henrik Winther Nielsen. Blandt dem var 36-årige Camilla Julia Olsen fra Jersie. Foto: jesper From

Camilla klædt på til valgkampen

36-årige Camilla Julia Olsen var blandt de godt tyve borgere, som torsdag var mødt i Solrød Rådhus' kantine for at blive klogere på, hvordan kommunen er skruet sammen og hvad det indebærer at være byrådspolitiker.

Som en del af de fremmødte, så har Camilla en ambition om at komme i byrådet. Hun stiller op for Alternativet, som i dag ikke er repræsenteret. Men med tre kandidater klar til valgkamp, så tror Camilla på, at chancerne er store for at partiet får vælgernes opbakning til at sidde med ved bordet, når de politiske beslutninger skal tages i de kommende fire år i Solrød Byråd.