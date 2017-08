Borgmesterefter DSB-møde: Der er plads til forbedring

- Mit altoverskyggende budskab til DSB under mødet var, at »det må kunne gøres bedre«. Vi havde god og konstruktiv dialog, hvor borgernes frustrationer blev taget seriøst, og det oplever jeg som værende meget positiv. Samtidig glæde jeg mig over, at DSB fremviste dokumentation for, at kundepunktligheden generelt er blevet bedre. Dog vil jeg i samme åndedræt konstatere, at der absolut fortsat er plads til forbedringer, siger Niels Hörup.