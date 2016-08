Borgmester Niels Hörup er mildest talt ikke imponeret over at sporarbejdet mellem Hundige og Køge er blevet forsinket med to uger. Arkivfoto: Peter Andersen

Borgmester raser over forlænget sporarbejde

Solrøds borgmester Niels Hörup opfordrer i et brev transportministeren til at give S-togspendlerne en økonomisk kompensation, efter at sporarbejdet på Køge Bugt-banen er blevet forlænget med to uger.

Det er uacceptabelt og til stor gene for kommunens pendlere, at Banedanmark ikke har overholdt sin tidsplan og nu forlænger sporarbejdet på Køge Bugt-banen med 14 dage. Det mener Solrøds borgmester Niels Hörup:

- I Solrød Kommune pendler 78 procent af borgerne hver dag til og fra arbejde, og derfor er en sådan forlængelse til stor gene for borgerne, som har svært ved at kombinere arbejdsliv og forlængede transporttider med daginstitutionernes åbningstider, indkøb, madlavning, børnenes sengetider osv. Jeg kan i min daglige dialog med kommunens borgere konstatere, at dette er et reelt problem for en lang række af dem, skriver Niels Hörup i et brev til transportminister Hans Christian Schmidt.