Hvad skal vi lave i ferien? Ja, med Sjov Sommer er der masser af muligheder for Solrøds børn. Foto: Jesper From

Børn er vilde med Sjov Sommer

I år er der solgt hele 984 billetter. Det skyldes blandt andet, at der er flere hold i år end i 2016, men også at det bare er et hit for børnene, at bruge nogle dage i sommerferien på at prøve nogle nye aktiviteter.