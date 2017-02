Solrød Biogasanlæg er blevet lidt af et tilløbsstykke. Omkring 50 gange har der været besøgende forbi for at blive klogere på projektet. Privatfoto

Biogasanlæg er blevet et besøgs-hit

- Jeg er både glad og stolt over, at så mange forskellige mennesker synes, Solrød Biogas er så interessant, at det er et besøg værd. Vi vil gerne fremme en bæredygtig tankegang - både lokalt og nationalt - og vi glæder os derfor over at kunne åbne dørene for offentligheden og fortælle om processerne bag det unikke anlæg. Hvad enten det er skoleelever, en virksomhed eller en kommune med behov for inspiration, siger Niels Hörup, bestyrelsesformand for Solrød Biogas.