Der er stor interesse for at være aktiv i Solrød Gymnastikforening. Til gengæld kniber det noget mere med at få medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen.

Bestyrelse sukker: Hvor bliver I af?

»Vi er næsten 100 frivillige og over 900 medlemmer... og så er der kun så få der viser interesse for foreningen ?!? Det kan selvfølgelig udlægges som et symbol på at det går godt i SGF, at der ikke er noget at diskutere, at man er bange for at blive tvunget ind i bestyrelsen (eller på anden måde tvunget til kedeligt administrationsarbejde), og at man ikke vil påføre foreningen udgifter til spisningen... MEN det er ikke det, der er meningen/pointen med at møde op!«