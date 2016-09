Bertel besøgte skole efter uønsket fredning

- Jeg fortalte Bertel Haarder, at vi er meget stolte af og glade for Uglegårdsskolen, og derfor passer vi også rigtig godt på den. Vi har brugt et tocifret millionbeløb på at udbygge skolen i respekt for dens ånd og arkitektur, og det vil vi fortsætte med at gøre - også uden statens indblanding, siger borgmester Niels Hörup.