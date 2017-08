Se billedserie I øjeblikket kan Torben Christensen se ud på et naturrigt område, men hvis forslaget om et nyt erhvervsområde bliver vedtaget, kan der lige på den anden side af vejen etableres for eksempel en transportvirksomhed med masser af trafik til området. Foto: Torben Thorsø

Beboere frygter nye erhvervsplaner

Solrød - 23. august 2017 kl. 15:14 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis planerne bliver gennemført kan de, billedlig talt, se frem til at bo midt i en rundkørsel.

Da Torben Christensen i 2004 flyttede til Solrød var det for at komme på landet og få frisk luft. Nu kan han og familien dog se frem til at bo lige midt i et erhvervsområde med muligheden for tung trafik om ørerne det meste af døgnet.

- Vi har været rigtig glade for at bo her, selvom vi har været presset af anlægsarbejde de seneste år. Det er netop afsluttet, men vi nåede kun lige at trække vejret, før vi, nærmest ved en tilfældighed, fandt ud af, at man nu vil omdanne hele området her til erhvervsområde, fortæller han og kigger ud over området, hvor familien - og deres naboer - nu begynder at føle sig meget klemt inde.

På den ene side har de motorvejen og på den anden side har de den nye jernbaneforbindelse og nu har de lige erfaret, at de bor midt i et nyt område, hvor der fra kommunens side er ved at blive åbnet op for erhvervsvirksomheder.

Grunden lige på den anden side af vejen ér allerede solgt til en erhvervsvirksomhed, der hvis Solrød Byråd går videre med planerne, kan etablere en transport- og logistikvirksomhed.

Solrød Kommune allerede søgt og fået erhvervsministerens ord for at man kan omdanne den tidligere landzone til et erhvervsområde med for eksempel logistik-virksomheder.

Solrød borgmester, Niels Hörup (V), kalder det en »håndsrækning«, der vil gøre området mere attraktivt.

- Det her er en håndsrækning til de beboere, der føler sig indeklemt og et forsøg på at tage hul på en bredere udnyttelse af området. Forslaget skal give de beboere, der føler sig stavnsbundne, flere muligheder i området, forklarer han.

Kommunenplanen er i høring frem til torsdag den 31. august. Planen skal endelig vedtages til byrådsmødet i december 2017.