Banedanmark lover bedre togdrift i det nye år

- Det at have s-tog er afgørende for at Solrød kan blive det bedste sted at bo og leve. 80 procent af Solrøds borgere er pendlere, og mange benytter hver dag s-toget. Derfor er det vigtigt, at togene fungerer. Vi kan ikke leve med togaflysninger, dårlig information til passagerne og at man sætter så korte tog ind, at der ikke er plads til alle.