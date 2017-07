Fredag blev det en realitet, at Aleris Omsorg også i de kommende seks år vil drive plejecenter i Solrød. Aftalen blev fredag underskrevet af borgmester Niels Hörup og den administrerende direktør i Aleris Omsorg A/S, Miriam Toft. Foto: Solrød Kommune

Aftale om plejecenter underskrevet

Vielseslokalet på Rådhuset strålede, og der var lutter smil på læberne, når man kiggede sig om i lokalet. Stemningen var god, og det var nemt at se, at der fløj imaginære sommerfugle rundt inde bag skjorter og kjoler.

Efter et offentligt udbud var tiden nemlig kommet til at underskrive kontrakten mellem Aleris Omsorg A/S og Solrød Kommune, og det var tydeligt, at dette var en kontrakt af stor betydning for begge parter.