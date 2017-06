420.000 kroner til idrætten

En udendørs aktivitetszone ved idrætscentret i Havdrup, ombygning af Havdrup Petanque's klubhus og trådhegn bag fodboldmålene ved Jersie Hallen - det er alle projekter, som Solrød Kommune via Idrætsanlægsfonden har valgt at tildele økonomisk støtte.

- Vi har i Solrød Kommune en meget stærk tradition for frivillighed, og det er dejligt, at vi som byråd via kommunens idrætsanlægsfond kan give lidt igen til den beundringsværdige indsats, vores borgere lægger for dagen, siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social- sundheds- og fritidsudvalget.