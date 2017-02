Oliver Lerbech Petersen tror han har en reel chance for at komme i byrådet efter valget i november. Privatfoto

19-årig vil i byrådet i Solrød

- Jeg har været aktiv i Konservativ Ungdom i et års tid, og nu vil jeg også prøve kræfter med lokalpolitik, som interesserer mig meget, fortæller Oliver og løfter samtidig sløret for et par mærkesager:

- Jeg vil selvfølgelig henvende mig til mange af de unge vælgere, som også skal have en stemme i byrådet, og jeg vil blandt andet arbejde for, at det bliver mere attraktivt for unge at blive boende i Solrød Kommune, mens de fe.sk. studerer i København. Og så ligger kultur- og fritidsområdet mig meget på sinde.