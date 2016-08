122 tons mindre CO2-udledning i Solrød

Og på den baggrund kan Solrød Kommune nu glæde sig over at være nået mere end i mål med sin målsætning om at reducere CO2-udslippet med 2 procent fra 2014 til 2015. Faktisk er CO2-udledningen faldet med hele 122 tons fra 2014 til 2015, og det svarer til et fald på 5,6 procent.

- De kommende årtiers klimaudfordringer er ikke til at komme udenom - især ikke, når man ligger lige ud til Køge Bugt med stor risiko for oversvømmelser - og jeg er glad for, at vi i Solrød Kommune kan være med til at begrænse CO2-udledningen og på sigt forhåbentligt bidrage med at forebygge de værste konsekvenser af stigende temperaturer og vandstigninger, siger borgmester Niels Hörup (V).