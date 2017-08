- På nettet er i varen

Han var inviteret på besøg som et led i undervisningen af de nye elever, der selv løbende kommer til at beskæftige sig med sociale medier under deres tre år på skolen. Han sluttede sit oplæg med en opfordring til, at nutidens unge mennesker er bevidste om at gennemskue de sociale mekanismer, der for eksempel gjorde, at Donald Trump blev valgt til præsident i USA.

- Jeg når at gå i boksen inden det bliver rigtig slemt, og jeg beklager, at jeg er med til at overgive en verden til jer, der er i en værre forfatning end den mine forældre overgav til mig. But you gotta fix it, og hvis i tror at digital dannelse er noget som andre må tage sig af, så vil det gå stærkt ned ad bakke. This is your time - don´t fuck it up!