Youtube: Hans Rosling - Man skal ikke bruge medier til at forstå verden

Hans Rosling blev en stor stjerne på de sociale medier i 2015 efter et interview på DR2 om hans positive livssyn og hvor han gav medierne tørt på.

Interviewet, som kan ses herunder, uddyber han hvorfor billedet af verden er ikke så sort, som medierne ønsker at male. Han roser medierne for at de er gode til at formidle følelser. Men medierne er rigtig dårlige til at give tilskuerne / læsere et overblik.

Gense interviewet her.