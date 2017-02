Youtube: Derfor har tegneseriefigurer handsker på

Er du en af dem, der går rundt og undrer dig over sære ting, for eksempel hvorfor mange tegneseriefigurer har hvide handsker på?

Se det spørgsmål har VOX undersøgt og lavet en lille forklarende video om på YouTube.

Og forklaringerne er mange, blandt andet

- at det er nemmere og hurtigere at tegne de hvide handsker.

- at de hvide handsker i tegnefilmens sort-hvide dage, var med til at skabe kontrast, når figurerne bevægede sig.

- og at menneskehænder i hvode handsker på en mus som Mickey Mouse, er med til at menneskeliggøre tegneseriefiguren.

Og sådan blev vi klar til fredagens Disney Show.