OL-stjerne uden en trævl

Den tidligere olympiske guldvinder i svømning, 43-årige Inge de Bruijn, har skabt røre og trukket overskrifter både i hollandsk presse og internationalt efter at det er kommet frem, at hun stiller op i nøgen-datingshowet Adam & Eva, som vises på den hollandske TV-kanal, RTL5.

Inge de Bruijn er en af Hollands absolut største idrætsstjerner. Hun har vundet otte olympiske medaljer - fire guld, to sølv og to bronze samt fem verdensmesterskaber. I alt er det blevet til 36 medaljer ved OL, VM og EM. To gange er hun blevet kåret til verdens bedste svømmer.

Efter karrieren som sportsstjerne, som stoppede i 2007, har hun bl.a. ernæret sig som fotomodel.

I datingshowet, som i en enkelt udgave har været vist på dansk TV3, mødes deltagerne nøgne og tilbringer nogen tid sammen på en øde ø. Vælger de at fortsætte forholdet, sker det iført tøj og på et luksushotel. Efter opholdet uden og med tøj afgør deltagerne så, om de vil fortsætte med at danne par.

Det er sjette gang Adam & Eva vises på den hollandske tv-kanal. Denne gang består deltagerne af hollandske kendisser.