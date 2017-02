Instagram: 11.100 følger Pernilles kamp mod maden

At dele viden og personlige erfaringer er en stor del af de sociale medier også når de personlige erfaringer går helt tæt på.

24-årige Pernille Thyrring, der på Instagram kalder sig selv for 'en madglad spiseforstyrret', bruger Instagram til at dele billeder og tanker om sin vej ud af en spiseforstyrrelse. Det fortæller Alt for Damerne om i et interview med den populære Instagrammer, der har hele 11.100 følgere på sin profil. På profilen kan man se billeder af, hvad Pernille Thyrring spiser og læse hendes kommentarer til både sunde og søde valg.