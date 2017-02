Facebook: Svensk vicestatsminister underskriver klimalov og billedet går viralt

Sverige vicestatsminister, Isabella Lövin, har postet et billede på Facebook, hvor hun er igang med at underskrive Sveriges nye klimalov.

På billedet er hun omgivet af flere kvindelige medarbejder, en af dem er højgravid. Dette billede er gået viralt, men ikke på grund af indholdet i den aftale der er blevet underskrevet, men måden hele billedet er sat op.

Det hele henleder til et billede vi allerede har set i forvejen i forbindelse med Donald Trumps underskrivelse af et forbud mod at give skattepenge til internationale organisationer, der udfører aborter eller oplyser om mulighed for at afbryde en graviditet.