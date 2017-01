Inger Støjberg kalder kritikken af ministerkollegaen Thyra Frank for en personlig hetz. Støjberg skriver på Facebook: "Tænk hvis I i stedet brugte tiden på at høre på hendes ideer og erfaringer!"

Facebook: Støjberg raser over hetz mod Thyra Frank

Det er ikke ok, at ældreminister Thyra Frank steges og grilles af politikerkolleger. Det mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, der i et opslag på sin Facebook-profil gør opmærksom på, at mange efterlyser politikere med erfaringer fra den 'virkelige verden', og derfor er det ikke rimeligt at føre hetz mod ministre, som det sker for Thyra Frank.

Opslaget har fredag morgen rundet 7600 synes godt om, det er blevet delt 321 gange og 621 har skrevet en kommentar.

Du kan se opslag og kommentarer herunder.