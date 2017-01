Facebook: Kommentarer - Ældremad er en skandale

Det er en skandale. Sådan lyder flere facebook-kommentarer til historien om det nytårsmåltid, som ældre i Gribskov Kommune har modtaget til nytårsaften.

Pia Foght, S, medlem af social og sundhedsudvalget er rystet over den kvalitet, der fremgår af det billede, som cirkulerer på facebook, mens direktør Henrik Solkær fra leverandøren Det danske Madhus mad forklarer, at "mad i en bakke er mindre pænt end en anretning på en tallerken. Hvis man lagde det der er i bakken, over på en tallerken med en rødbede eller to, ville man have et rigtig godt måltid."

Begge holdninger fremgår også af de mange kommentarer på Facebook blandt andet under dette opslag, men de fleste er dog forargede.