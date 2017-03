Facebook: Journalisthøjskolens reklamevideo vækker harme på de sociale medier

Seneste reklamefremstod fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - DMJX, ser ikke ud til at falde i god jord. Både på reddit, facebook og youtube ytrer sig mange negativ til den fremstilling af journalisternes hverdag, som videoen forsøger at tegne.



Youtubebruger Hambokuu skriver i kommentarfeltet til videoen: - Hvis du overvejer at søge ind på Journalisthøjskolen skulle du meget hellere tage og snakke med nogen, der går på skolen, end at tage den video for gode varer.

På Reddit finder du indlægget om videoen under overskriften "Er du en nederen douchebag? Bliv JOURNALIST!"

Den hårde medfart på de sociale medier har fået DMJX fået til at komme med en uddybende forklaring om bevæggrundene bag videoen - læs beretningen her

Hvad synes du om videoen? Døm selv her på siden.