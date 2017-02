Facebook: Ingen stikker af fra Batman

Nordsjællands Politi har en meget dygtig politihund ansat. Han hedder Batman og snusede sig onsdag den 7. februar frem til en indbrudstyv.

Politiet fortalte om den effektive hundenæse i et Facebook-opslag, men det er ikke alle banditter, der orienterer sig der, konstaterer ordensmagten for torsdag måtte Batman igen på arbejde, da to mænd var eftersøgt for et overfald i Farum.

Først foregik jagten i bil, men de to mænd valgte at fortsætte flugten til fods.

"Og her kunne de have sparet dem selv for en masse besvær, hvis blot de havde fulgt med her på kanalen. Vi havde nemlig Batman", fortæller Nordsjællands Politi og fortsætter:

"Han blev straks sendt ud på søgning efter spor, hvor han hurtigt fik færten af noget, og så gik det ellers derudaf. Over stok og sten. Gennem revl og krat. Efter cirka 1,5 kilometers raskt trav gennem et grønt og moset område fandt vi de to formodede gerningsmænd ved en søbred."

Ansigt til ansigt med den store schæferhund valgt de to mænd at lade sig anholde, og de er nu varetægtsfængslede.