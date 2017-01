Artiklen: Facebook: En fri Levakovic får sociale medier til at koge over

Kort før jul blev sigøjnerbossen Gimi Levakovic igen en fri mand efter at have afsonet alle sine domme. Gimi Levakovic blev i 2015 idømt et år og seks måneders fængsel for trusler og våbenbesiddelse, ligesom han også havde en reststraf fra en færdselsdom, som han manglede at afsone. Det skriver BT. En historie som flere end 3000 mennesker har delt, liket eller kommenteret, fortæller De Virale Nyheder.