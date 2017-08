mitkorsør = stolthed

31-årige Tina Milvertz beder alle om at hashtagge deres billeder #mitkorsør, så en ny profil på Instagram kan udvikle sig til et stort fællesskab, der taler Korsør op og udbreder kendskabet til alle byens og områdets herligheder. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 26. august 2017 kl. 09:51 Af Helge Wedel

Over 100.000 følger #mitodense på det sociale medie Instagram. Profilen har i løbet af et par år udviklet sig til et kæmpe fællesskab og er en god reklame for alle Odenses herligheder. Det samme skal nu ske i Korsør, hvis det står til 31-årige Tina Milvertz, der er datter af Jan Milvertz.

- Jeg bor i Odense med min mand og to mindre børn, men jeg er jo fra Korsør, hvor jeg er vokset op i Svenstrup og har gået på Tårnborg Skole. Vi har sommerhus i Korsør. Jeg er vild med byen, og området har simpelthen så meget at byde på, og det vil jeg nu udbrede via Instagram, forklarer Tina Milvertz til Sjællandske. Hun er netop tiltrådt et job som direktionsassistent hos JMI Gruppen A/S / Nybolig Jan Milvertz A/S på glasværket i Korsør.

På Instagram har hun oprettet profilen mitkorsør. Her skal alle de gode billeder og historier deles, så byens mange værdier kommer bredt ud. Foreløbig er der 82 følgere, men Tina Milvertz er optimist.

- Det skal nok vokse sig stort. Opfordringen til alle er, at hashtagge deres billeder fra Korsør og omegn med #mitkorsør. Så udvælger jeg de bedste, og får dem lagt på profilen, siger Tina Milvertz. (Tegnet # hedder hashtag, red.)

- Jeg håber på sigt, at folk fra byen har lyst til at overtage profilen på skift. Eksempelvis en uge af gangen og vise byen med deres øjne. Det betyder, at de får koden til vores Instagram-konto og via den uploader billeder fra byen, events, forretninger, etc. som de oplever det i løbet af deres uge, siger Tina Milvertz.

Skriver man mitkorsør i søgefeltet på Instagram, kan man se indholdet på profilen.