- Det er virkelig forfærdeligt for mig, men jeg håber, jeg får ret i klagen, siger Xu Zhang. Foto: Carsten Lysdal

Xu Zhang vil vende tilbage

Slagelse - 17. februar 2017 kl. 07:52 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udviste Xu Zhang, der bor i Slagelse, må ikke blive i Danmark, så længe hendes klage over udvisningen til Kina behandles, og hun er modvilligt ved at gøre klar til afrejse. Det sker dog med håbet om, at hendes klage over udvisningen giver resultat, så hun kan vende tilbage.

- Det er underligt. Når klagen ikke er behandlet, hvorfor skal man så rejse, spørger den 23-årige kvinde, der har boet i Danmark, siden hun var 16 år.

Udlændingestyrelsen har udvist Xu Zhang, fordi styrelsen mener, at hendes tilknytning til Kina er større end til Danmark. Hendes opholdstilladelse var givet i forbindelse med familiesammenføring, så da hun flyttede fra sin mor i Slagelse for at uddanne sig i Næstved, blev det et problem.

Siden er hun flyttet tilbage til moderen i Slagelse, og har været i gang med shipping-uddannelsen på Copenhagen Business School (CBS), men må nu stille uddannelsen i bero. Hun er bange for, at hun bliver nødt til at begynde forfra på uddannelsen, hvis hun overhovedet får lov til at vende tilbage til Danmark.

- Nu håber jeg bare, at jeg får ret i min klage, og jeg håber at få svar hurtigst muligt, så jeg kan komme tilbage, men advokaten siger, at det kan tage seks-syv måneder, fortælller Xu Zhang til Sjællandske.

