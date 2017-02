Loven er for rigid, lyder det fra Radikale Venstres Zenia Stampe, der mener, at personer som Xu Zhang bør kunne blive i Danmark.

Send til din ven. X Artiklen: »Xu Zhang gør bare som alle andre« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Xu Zhang gør bare som alle andre«

Slagelse - 11. februar 2017 kl. 12:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Radikale Venstres udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen, stillede forleden minister Inger Støjberg (V) en række spørgsmål vedrørende sagen om udviste, 23-årige Xu Zhang.

Ministeren er nu vendt tilbage - dog i et svar, som ifølge Folketingets hjemmeside er fortroligt.

Sofie Carsten Nielsens folketings- og partikollega Zenia Stampe løfter dog gerne sløret for nogle af detaljerne i det ellers fortrolige svar - uden dog at gå for specifikt ind i sagen.

Blandt andet hæfter hun sig over for Sjællandske ved, at der særligt på udlændingesiden er sket en række lovstramninger, der kan gøre sagsbehandlingen »virkelighedsfjern«, hvilket ifølge Radikale Venstre også er tilfældet i sagen om Xu Zhang.

- Hun har fået et afslag, fordi hun på papiret ikke har en stærk nok tilknytning til Danmark - blandt andet fordi hun flyttede fra sin mor. Men gør det, at hun flytter tættere på sit uddannelsessted, som så mange andre unge også ville gøre, at hun pludselig ikke har stærk nok en tilknytning, spørger Zenia Stampe, der mener, at Xu Zhang har gjort, hvad hun blev vejledt til, omend hun har fået afslag på opholdstilladelse efter næsten syv år i Danmark.

- Jeg synes, vi skal til at se på, om loven er for rigid. Den skal ikke blødes op som sådan, men vi bør se sagerne selvstændigt, for her har vi en kvinde, der uddanner sig, som vi jo gerne vil, at de unge gør i Danmark. Og det, at hun flytter tættere på, hvor hun studerer, skal ikke være afgørende for, om hun skal være her eller ej, lyder det fra Zenia Stampe, som tilføjer:

- Hun ville aldrig flytte, hvis ikke hun var integreret. Så vi har lidt et paradoks, når vi så gerne vil have, at de unge tager uddannelse, men så straffer personer som Xu Zhang, når hun egentlig bare gør, som hun gør, siger Zenia Stampe.

relaterede artikler

Benhård linje spænder ben for de forkerte 10. februar 2017 kl. 10:02

Superstudent er udvist: Nu skal minister forklare sig 09. februar 2017 kl. 07:03