Se billedserie Omkring 70 elever deltog torsdag i »Venskabsløbet«, hvor de samlede ind til Red Barnets arbejde. Som det ses på billedet, blev der nu ikke ligefrem spurtet derudaf... Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Xclass sætter gode gerninger på skoleskemaet

Slagelse - 03. februar 2017 kl. 08:28 Af Mette Kjær Nielsen

En klasse har arrangeret bankospil for beboerne på et af byens plejehjem. En anden klasse har arrangeret fodboldturnering for unge flygtninge. En klasse har samlet skrald i Slagelses gader. Og fire klasser havde torsdag sammen arrangeret »Venskabsløb« til fordel for Red Barnet.

Alle 13 tiendeklasser på Xclass i Slagelse har hele denne uge fem haft temauge om at gøre en forskel for andre. I den forbindelse har hver enkel klasse skulle finde på et stort arrangement, hvor de kunne hjælpe andre. Samtidig har de skulle gøre alverdens gode gerninger over for både venner og familie.

- Det her er en temauge, der er blevet lidt en tradition. Det er et projekt, som eleverne selv skal finde interessen i og engagere sig i, og så er det vigtigt, at de lærer, at det er godt at gøre noget for andre. Når man gør godt for andre, får man det også godt selv, siger Mark Pedersen, der er lærer på Xclass 10.-klassescenter i Slagelse.

Fredag kulminerer ugen med, at de cirka 300 elever sammen går ned til Slagelse Bibliotek, hvor de skal aflevere udfyldt såkaldt »godhedsbevis« som en del af Danmarks Indsamlingen 2017.

Godhedsbeviset kan udfyldes af alle børn, som har udført gode gerninger i løbet af ugen, og hvert afleveret bevis udløser 25 kroner fra Ole Kirks Fond til Danmarks Indsamlingen. Derfor kan de cirka 300 elever sende knap 7500 kroner afsted til årets formål »ingen børn må sulte«. Pengene - beløbet er endnu ukendt - fra torsdagens venskabsløb går direkte til Red Barnets arbejde.