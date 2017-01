Retten i Næstved behandler mandag og tirsdag en sag, hvor en leder er tiltalt for flere gange at have voldtaget en kvindelig reservelæge.

Voldtægtsanklaget leder: Forhold til læge var gensidigt

Leder er anklaget for at have voldtaget en læge flere gange i 2015. Han nægter sig skyldig.

Det forklarer han mandag i Retten i Næstved. Han er anklaget for at have voldtaget den kvindelige læge flere gange fra juli til december 2015.

En ledende medarbejder på Slagelse Sygehus nægter at have voldtaget en kvindelig reservelæge, som han flere gange var seksuelt sammen med.

I alt har der været fem episoder, hvor der ifølge anklageren er tale om voldtægt, voldtægtsforsøg eller anden seksuelt forhold end samleje.

Den første gang, der sker noget seksuelt mellem de to, er ved en sommerfest, hvor de sammen med andre ansatte på sygehuset tager videre på en bar. Her voldtager den ledende medarbejder ifølge anklageren kvinden på et toilet.

Men sådan hang det ikke sammen, mener lederen. Han mener, at samlejet var gensidigt.

- Hun berører mig intimt. Hun havde en adfærd med intime berøringer, der giver det første signal om, at hun gerne vil mere, siger han.

- Det var utvetydigt, at hun gerne ville berøres.

Lederen forklarer, at de to ikke havde et kæresteforhold, da han havde en anden kæreste.

Han fortæller, at det var den kvindelige reservelæge, der selv lagde op til forholdet. Ifølge ham stod hun blandt andet tæt på ham og spiste frokost med ham alene.

I november skal lederen ifølge anklagen havde forsøgt at voldtage kvinden. Det skete, da han tog tilbage til sygehuset efter en julefrokost og mødte kvinden på et kontor.

Det stoppede dog, da en kollega kom ind på kontoret.

Tiltalen mod lederen lyder også på misbrug af sin stilling som leder ved at have voldtaget kvinden. Det forhold benægter han også.

Han fortæller, at der har været episoder, hvor han er kommet med kritik af kvinden, men det havde intet at gøre med forholdet mellem de to, påstår han.

- Jeg var god til at skelne mellem forholdene. Det var hun ikke, siger lederen.

Kvinden anmeldte den ledende medarbejder 25. april 2016. Derefter blev den tiltalte fritstillet.

Mandag skal den kvindelige læge vidne i sagen. Det gør hun for lukkede døre, hvilket betyder, at det ikke er muligt at høre hendes forklaring.