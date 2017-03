Voldsoffer uden talelyst

En 21-årig mand fra Slagelse blev klokken 02.25 natten til søndag udsat for vold fra en anden mands side.

De to mænd var kommet op at toppes på The Old Irish Pub, og på et tidspunkt gik de bagefter hinanden nedad en trappe. Her blev den 21-årige skubbet så kraftigt, at han faldt og slog sig så hårdt på et gelænder, at han brækkede et par ribben og pådrog sig skader på leveren.