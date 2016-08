En 58-årig mand tilstod tidligere hos politiet, fordi han troede, at han derved kunne få børnene hurtigere hjem. Ved Retten i Næstved nægtede han sig dog skyldig i vold mod sine to mindreårige børn.

Voldsanklaget far trak sin tilståelse tilbage

Slagelse - 30. august 2016 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene, som han anklages for at have slået, blev fjernet fra hjemmet, da volden blev anmeldt. Og egentlig havde den anklagede, 58-årige far fra Slagelse en formodning om, at bare han tilstod forbrydelsen, så ville han hurtigt få sin i dag fireårige datter og tre år ældre søn indenfor på matriklen igen.

Sådan er det dog ikke gået for manden, som mandag sad for Retten i Næstved, hvor en retsmødebegæring havde sendt ham på den anklagedes stol.

Det skriver Sjællandske. Her nægtede han sig skyldig i at have slået sine børn fem gange på kroppen hver i en periode på 14 måneder, fra januar 2015 til marts i år. Det, selv om anklager Siw Olsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, på forhånd gik ud fra, at der også i retten faldt en tilståelse, som det er sket ved afhøringen hos politiet.

Den anklagede var dog kommet på andre tanker.

- Jeg fik at vide ved politiet, at hvis jeg tilstod sagen, så kunne alt dette blive hurtigt klaret. Man er jo desperat, når ens børn bliver fjernet, så jeg vil gøre alt for at få dem hjem igen, lød det fra den 58-årige, som nægtede, idet han ikke kunne erindre at have slået så mange gange, som anklageren hævder i sit anklageskrift.