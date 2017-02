Spansk far med marokkanske rødder skal forlade landet efter fængselsstraf. Han blev forleden dømt for adskillige forhold af mishandling, vold og trusler mod ikke mindst sine børn. Den 39-årige mand ankede dommen. Foto: Jens Wollesen

Voldelig far anker et års fængsel og udvisning

Slagelse - 13. februar 2017

En 39-årig mand med spansk statsborgerskab og rødder i Marokko blev forleden idømt et års fængsel for vold, mishandling og trusler. Han skal samtidig udvises. Den dømte anker dommen til frifindelse.

Ifølge den pågældende 39-årige far fra Slagelse havde han intet gjort galt. Det mente en enig domsmandsret dog, hvorfor den forleden sendte manden et år bag tremmer for børnemishandling, vold og trusler.

Samtidig venter der ham en enkeltbillet ud af landet efter afsoning. I den forbindelse skal det bemærkes, at han i øvrigt er uvelkommen her til lands de næste seks år.

Manden, som har marokkanske rødder, blev blandt andet dømt for at have afstraffet sin til at starte med blot fireårige søn - i form af lussinger og slag med knyttede hænder, sandaler og pinde på såvel krop som i ansigt. Mishandlingen stod angiveligt på fra 2013 til december 2015 og blev ved Retten i Næstved betragtet som værende af rå, brutal og farlig karakter.

Han blev samtidig dømt for at have slået sin blot etårige datter over fingrene, men da det imidlertid ikke kunne bevises, at han har slået ad flere omgange, blev han blot dømt for en enkelt episode.