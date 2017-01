Vold og ballade på sygehus: Tre personer tiltalt

De tiltalte er en 44-årig kvinde fra Slagelse, en 28-årig mand, også fra Slagelse, og en 20-årig mand fra København. De er alle tre anklaget for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Derudover er de to tiltalte fra Slagelse også anklaget for at have sparket ud efter politibetjente, hvorefter den 44-årige kvinde angiveligt truede en politibetjent og en politiassistent, da hun råbte:

- Jeg likviderer jer fandeme.

Hele episoden fandt sted, da en gruppe på 25-30 indvandrere var kommet til Slagelse Sygehus for at besøge et døende familiemedlem. Her fik de af personale at vide, at de var for mange, og at de derfor blev nødt til at dele sig op i mindre grupper, hvis de ville ind på stuen til deres familiemedlem. Men den besked blev taget så ilde op af flere i gruppen, at de begyndte at opføre sig truende over for det tilstedeværende personale, der først søgte tilflugt i et tilstødende lokale og samtidig tilkaldte politiet.