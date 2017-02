Se billedserie En hal kan i runde tal rumme en last fra et skib. Langt de fleste varer transporters i de såkaldte big bags, der er store hvide sække. Foto: Helge Wedel

Vokseværk giver nyt liv i fabrik

Slagelse - 07. februar 2017 kl. 08:57 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er dømt succes for skibsmæglerfirmaet Baltic Shipping Company A/S med kontorer i Hundested, Frederiksværk, København, Køge og Korsør. I 2016 fik virksomheden diplom som gazellevirksomhed, hvilket betyder, at omsætning/bruttoresultat er fordoblet hvert år de seneste fire år. Ved indgangen til 2016 havde virksomheden 14 skibe og otte ansatte. Et år efter nu 24 skibe og cirka 20 ansatte.

I Korsør blev der åbnet kontor i januar 2015. Og nu har den store succes skabt liv i den lukkede emballagevirksomhed mest kendt under navnet Pakko Tryk på Halsskovvej.

- Vi råder over op til tre haller på Halsskovvej, som vi bruger som terminallager for de varer, som vores skibe kommer med til Korsør Havn, siger Mikkel Schmidt til Sjællandske. Han er befragter og skibsmægler hos Baltic Shipping Company.

Fabrikshallerne på Pakko Tryk rummede tidligere store trykmaskiner, men står i dag tomme - bortset fra den, hvor Korsør Kræmmermarked holder til.

I runde tal kan en hal rumme lasten fra et skib, forklarer Mikkel Schmidt, der ikke lægger skjul på, at der ikke er lagerplads nok på Korsør Havn til de mængder, som hans firma efterhånden er oppe i at håndtere.

- Hallerne på Halsskovvej har vi lejet til en god pris, men vigtigst er dog den fleksibilitet, som de giver for vores kunder, siger Mikkel Schmidt. Han forklarer, at Korsør geografisk ligger godt, når det gælder transporter på tværs af landet.

- Med mulighed for terminal-lager i hallerne på Halsskovvej, øger det vores kunders mulighed for at få returlæs med tilbage, når de alligevel er forbi Korsør, siger Mikkel Schmidt.

Han oplyser, at det store landbrugsselskab Danish Agro blandt de kunder, der nu også benytter Korsør Havn grundet den større fleksibilitet, når det gælder lagermulighederne. Tidligere benyttede Danish Agro især Kalundborg Havn.

- Vi har haft meget forskelligt i hallerne. Korn, foderstoffer, vejsalt og kunstgødning - alt sammen i big bags (store sække, red.), siger Mikkel Schmidt. Han tilføjer, at det kun er tilladt med små mængder kunstgødning i hallerne på grund af deres nærhed til beboelse.

Den ekstra trafik med lastbiler til og fra fabrikshallerne på Halsskovvej har ifølge Mikkel Schmidt ikke givet nogen klager.

- Jeg fornemmer, at folk generelt er glade for, at der igen er kommet liv i den nedlagte fabrik, siger Mikkel Schmidt. Han er udlært hos skibsmægler J. Poulsen på Batterivej, der som tidligere omtalt i Sjællandske har sat sit domicil til salg.