Omkring 100 mennesker fra virksomheder i hele Slagelse Kommune havde takket ja til at komme til arrangementet om socialt ansvar og småjobs. Som noget af det første blev de bedt om, at række en hånd i vejret, hvis de kender et familiemedlem eller en ven eller bekendt, som ikke kan arbejde på ordinære arbejdsvilkår.

Virksomheder skal skabe flere småjobs

Slagelse - 24. januar 2017

- Hvor mange af jer, har en far eller en mor, som ikke kan passe et ordinært arbejde - ræk hånden i vejret! Enkelte af gæsterne i badeanstalten rækker en hånd op.

- Hvor mange af jer har så en onkel eller tante, der ikke kan?

Flere rækker hånden op.

- Hvor mange af jer kender så en nabo eller har en god ven, som ikke kan passe et almindeligt arbejde?

Nu sidder så godt som alle i salen med en hånd vi vejret.

Spørgsmålene bliver stillet af Tommy Wølk fra konsulentfirmaet Code of Care, som Slagelse Kommune havde inviteret til byen for at lede en workshop for lokale virksomhedsledere om socialt ansvar - og om at skabe flere små jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Spørgsmålene skulle ganske enkelt sparke gang i aftenen og sætte tankerne i gang hos de mange fremmødte virksomhedsledere: Kunne de have plads og opgaver til en langtidsledig med fysiske, sociale eller psykiske problemer?

Code of Care kunne med egne succeshistorier, eksempler og små opgaver til de fremmødte forsøge at inspirere til forandring i de lokale virksomheder.

Deres budskaber blev også bakket op om af Helle Jacobsen, som grundet det ekstraordinære byrådsmøde var nødsaget til at give sin velkomsttale halvvejs inde i arrangementet:

- Et lille job på fire timer kan være med til at give mening i et menneskes liv. Et lidt større job på 20 timer kan gøre forskellen på, om en person udvikler sig eller går i stå, sagde Helle Jacobsen (V), formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget - og for arbejdsmarkedsrådet i Slagelse Kommune.

Bag arrangementet står Jobcenter Slagelses to nye rekrutteringskonsulenter René Andersen og Malene Raunholt.

- Meningen med i aften er, at vi skal skabe nogle helt konkrete småjobs ude i virksomhederne. Som alternativ kan vi sende virksomhedslederne hjem og tænke over det - så kan de altid vende tilbage til os, forklarer René Andersen fra Jobcenter Slagelse.

Efter en stribe korte workshops blev virksomhedslederne bedt om at overrække deres - ganske vist uforpligtende - bud på, hvor de hver især kan skabe konkrete småjobs, til borgmester Stén Knuth (V).

Alle virksomheder, som ønsker at tage større socialt ansvar ved at oprette småjobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, er i øvrigt mere end velkomne til at kontakte Virksomhedsservice i Slagelse Kommune på 2911 4200.