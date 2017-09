Virksomhed afviser nye klager

Fra Slagelse Erhvervscenters side har man dog været meget aktiv med at søge at fastholde virksomheden, som har ladet forstå, at man vil overveje at flytte, hvis udvidelseplanerne går i vasken.

Disse protester indgår i det materiale, som fremlægges på et møde i kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø. Her skal udvalget tage stilling til, om virksomheden skal have lov til at lave en 415 kvadratmeter stor tilbygning med frostrum og ekspedition mod syd og 60 kvadratmeter tilbygning med vaskerum mod vest.