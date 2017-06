Den nye sejlplan skulle angiveligt have forøget driftsudgiften med over en million kroner.Foto: Birger Hilstrøm

Vintersejlplan får kritisk evaluering

Slagelse - 02. juni 2017 kl. 07:10 Af Mathilde Donslund Malling Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vintersejlplanen for Agersø & Omø Færgerne var det eneste, der blev ændret efter sidste års diskussion om fartplanerne til de to øer, hvilket resulterede i en genindførelse af den gamle plan for otte måneder af året.

- På den front er øboerne tilfredse, lyder det fra Jørn-Ole Didriksen (V), næstformand i landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget samt medlem af det kommunale Ø-udvalg.

Det er dog ikke tilfældet med de fire måneder fra 1. november sidste år til og med den 28. februar, hvor der var reduceret sejlplan.

Hvis man sammenligner med den gamle ordning for sejladsen, der havde været i kraft i årtier, er der for eksempel to færre afgange til Agersø dagligt, når man ser på mandag til fredag.

- Vi skal nu drøfte for og imod, siger Jørn-Ole Didriksen (V).

Kritikken går til dels på, at folk blandt andet i arbejdsmæssige ærinder skal vente længere for at komme til og fra øerne, og i tilfælde hvor kun én færge er i brug, kan ambulancekørsel for eksempel blive et problem.

Derfor vil flere gerne have tilbagetrukket den nye plan og genetableret den gamle fra før 2016.

En af udfordringerne for tilbagetrækning kan være, at det vil koste omkring 1,2 millioner kroner.

- Vi har et fast budget, og vi kan ikke bare lave overskridelser, siger Jørn-Ole Didriksen.

Lige foreløbig kan han. ikke sige noget om, hvorvidt den gamle sejlplan bliver genindført eller hvad der ellers kommer til at ske.

- Vi skal internt i udvalget først blive enige og finde ud, hvad der er realistisk, siger næstformanden.

For øboernes skyld håber han dog, at der hen over sommeren kan komme en endelig beslutning.

- Så er der god tid til, at de kan tilrettelægge andre ting efter dette, lyder det fra Jørn-Ole Didriksen.