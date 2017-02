Se billedserie Udviklingschef Lars Thisted fra Rema Etablering, her med planerne fra Rønnebærvej, siger, at der ikke vil blive kørt varer til forretningen før klokken syv om morgenen. Det løfte er klagende nabo skeptisk over for. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Villum Christensen positiv over for ny Rema 1000 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Villum Christensen positiv over for ny Rema 1000

Slagelse - 13. februar 2017 kl. 06:50 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu må vi jo se på sagen, men umiddelbart vil jeg mene, at der bør kunne findes en løsning, så en ny Rema 1000 kan placeres ved Jordbærvej. Det kan jo ikke nytte, at en sådan butik skal placeres alt for langt ude, hvor der slet ikke er nogle boliger.

Det siger Villum Christensen, (LA), formand for udvalget for erhverv, plan og miljø i en kommentar til artiklen forleden, hvor naboer på Astrid Lindgrens Vej og grundejerforeningen på stedet protesterede imod placeringen af den nye Rema 1000.

Grundejerforeningsformand Peter Valentin nævnte i den forbindelse tre andre placeringer, hvor han mente butikken langt hellere burde placeres. Og Hans Erik Møller, Astrid Lindgrensvej 21, udtrykte bekymring over, at der ville blive for meget støj, ikke mindst når der blev kørt varer til i nattetimerne.

Den bekymring behøver han dog ikke at have ifølge udviklingschef Lars Thisted fra Rema Etablering.

Han har tilsendt Sjællandske reglerne i miljøloven for støj, og de er så skrappe i nattetimerne, at Lars Thisted bekræfter, at det er korrekt, at der kun vil blive kørt varer til i tidsrummet klokken 7-18 i dagtimerne, og klokken 7-14 om lørdagen.

Forelagt dette siger Hans Erik Møller dog, at han ikke tror meget på udviklingschefens løfter.

- Så snart det varehus er bygget kommer chaufførerne, når det passer dem. I Bilka er der flere, der selv har nøgle, så de kan lukke sig ind. Arla kommer cirka klokken 04.00 og varemodtagelsen møder kl. 05.00, anfører Hans Erik Møller.

Han henviser videre til, at der i lokalplanen for området står, at en butik skal være »uden genevirkninger for omgivelserne.« Hvilket han ikke mener vil blive tilfældet med den måske kommende Rema 1000.

Miljøchef Jette Jungsberg fra Slagelse Kommune siger, at der er forskel på støjreglerne for Bilka, der er placeret i et erhversområde, og den måske kommende Rema 1000, der placeres i et område nær boliger.