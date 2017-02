Se billedserie Borgmester Stén Knuth (V) har ifølge Villum Christensen givet udtryk for, at han ikke ville fremme aqua-projektet, fordi S og DF ikke ville være med.

Villum Christensen: Taler borgmester med to tunger?

Slagelse - 25. februar 2017 kl. 07:15 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taler borgmesteren med to tunger?

Det spørgsmål stiller Villum Christensen, gruppeformand for Liberal Alliance i Slagelse Byråd, i kølvandet på debatten om det måske kommende projekt med en aquapark, eventuelt i kombination med en samling af den kommunale administration i Slagelse.

Villum Christensen meldte i mandagsavisen ud, at han havde tabt tålmodigheden med Knuth, fordi denne ikke var fremkommet med noget projekt, selv om det fremgår af budgetforliget, at en finansiering skulle have været aftalt allerede sidste år i november.

Borgmester Stén Knuth svarede, at han taler med investorer, men at det tager tid.

Og her er det så, Villum Christensen undres i et indlæg på Facebook.

Her skriver han nemlig, at han for tre uger siden rykkede for aqua-projektet på et formandsmøde.

- Borgmesteren ville ikke fremme sagen, selv om det stod i budgetforliget, fordi der ikke var flertal, - »DF og S« vil jo ikke jo være med, så intet flertal. Det var hans svar. Intet om relevante finansieringsmuligheder. I dag siger han, at han forhandler med investorer. Måske det er rigtigt, men hvorfor fortæller han det ikke til sine samarbejdspartnere, skriver Villum Christensen.

Han skriver videre, at det trods alt var LA's krav om en Aqua Park, der gjorde, at det overhovedet kom med i budgetforliget.

- Og hvorfor siger han (borgmesteren, red.) til avisen, at projektet kræver et enigt byråd? Det vil jo aldrig ske. S har som nævnt allerede sagt nej, så »bottom line« er jo, at det aldrig har en gang på jorden. Så er det jo reelt »fake news« at lade som om, at projektet vil blive gennemført, og at man reelt ønsker at fremme det, skriver Villum Christensen.

Han karakteriserer det som »gammeldags dobbeltspil«.

- Man ved jo, at det aldrig vil ske, og det er efter min mening ikke at være ærlig overfor vælgerne. Og lur mig, der vil aldrig komme et forslag fra Venstre, hvor man foreslår at bygge for 267 millioner, som projektet er estimeret til. Det ville glæde mig og aftvinge respekt, men mon ikke vi kommer til at vente, til der er to mandage i samme uge, skriver Villum Christensen.

Sjællandske har forelagt udmeldingen fra Villum Christensen for borgmester Stén Knuth.

Borgmesteren har ikke ønsket at kommentere den.