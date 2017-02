Se billedserie Sådan forestiller Liberal Alliance sig, at der kan bygges til svømmehallen, samtidig med at der laves flere parkeringspladser. En udvidelse af Antvorskovhallen med spring-faciliteter er også med i partiets plan.

Villum Christensen: Drop vandland og udvid svømmehal

Slagelse - 20. februar 2017 kl. 06:06 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da kommunens budget for 2017 blev lagt i efteråret, var der stor glæde hos Liberal Alliance over, at det indeholdt et løfte om at realisere et vandland i Slagelse, den såkaldte Aqua Park.

- Det er aftalt, at parterne i nuværende driftsramme finder den økonomi, som skal til at realisere dette visionære projekt finansieret via eksterne partnere. Den endelige driftsramme fastlægges ultimo november 2016, står der ordret i forliget, som alle byrådets partier, minus Socialdemokratiet, står bag.

Men sådan er det ikke gået. Der er ikke fremlagt nogen »endelig driftsramme« fra borgmester Stén Knuth (V), selv om borgmesteren i flere omgange har været ude med planer om en løsning, hvor man udflyttede det nuværende rådhus fra bymidten og byggede det sammen med aquaparken.

Og nu er tålmodigheden opbrugt hos Liberal Alliance.

- Vi har konkluderet, at der ikke ser ud til at herske den nødvendige beslutningskraft i forhold til det store projekt med samtænkningen af rådhus og vandaktiviteter på Hunsballegrunden. Vi kan også blive meget i tvivl om, hvorvidt man i dag kan lave en realistisk businesscase i lyset af, at der med nogle af de samme visioner investeres godt to milliarder kroner i Taastrup, siger Villum Christensen.

Der derfor mener, at det vil være langt mere realistisk at udvide og modernisere den eksisterende svømmehal med et 50 meter bassin og et ekstra varmtvandsbad. Liberal Alliance vil desuden udvide Antvorskovhallen, så der bliver bedre faciliteter for Slagelse Gymnastikforening, som i mange år har efterspurgt bedre spring-faciliteter.

Stén Knuth siger, at han har indbudt Villum Christensen til et møde, for at orientere ham om, hvem kommunen snakker med, og hvordan man ser projektet fremadrettet.

- Dette møde havde Villum desværre ikke tid til, og jeg kan se, at han hellere vil køre en dialog via pressen, siger borgmesteren, der ikke ønsker, at AquaPark må blive en del af en valgkampagne.

- Vi taler med investorer og entreprenører, og i det arbejde er det vigtigt, at vi udviser den ro der skal til, når vi beder private investorer investere betydelige beløb i kommunen, siger Stén Knuth, der håber på at få enighed i byrådet om et projekt.