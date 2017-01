Det var i området til højre for træet, at den 24-årige kravlede ind over muren til Slagelse Arrest. Han blev dog opdaget af personalet og tilbageholdt. Foto: Carsten Lysdal

Ville smugle telefon ind i arrest

Slagelse - 11. januar 2017 kl. 07:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 24-årig mand uden fast bopæl blev forleden ved Retten i Næstved idømt en ubetinget fængselsstraf på seks måneder. Det var en samlet straf for et længere synderegister, men det mest opsigtsvækkende var, da han den 4. september sidste år forsøgte at smugle en telefon, en oplader og 54 gram hash ind i Slagelse Arrest på Rytterstaldstræde.

Det var en søndag aften klokken 22.50, at den 24-årige kravlede over en mur ind til et område ved arresten, som ikke er frit tilgængeligt. Med sig havde han mobiltelefon, oplader og noget hash, som var gemt i en strømpe.

Meningen var, at strømpen med indhold skulle overdrages til en arrestant, men den 24-årige blev opdaget af personalet i arresten og tilbageholdt.

- Han erkendte, at være kravlet over muren, men nægtede at ville give telefon, oplader og hash videre til en arrestant, oplyser anklagerfuldmægtig Mads Skovby Hansen til Sjællandske.

Men eftersom han nærmest blev »taget med fingrene i kagedåsen«, valgte dommeren at følge anklagerens anbefaling om en ubetinget fængselsstraf.

- Jeg havde oprindelig bedt om syv måneders fængsel, men den endte altså på seks måneder, som jeg også er godt tilfreds med, siger anklageren.

Blandt de øvrige - og talrige - forseelser var også tyveri af benzin fra en Shell-tank i Sorø, gentagne gange at have kørt bil, selv om han var frakendt kørekortet - og gentagne gange taget med et mindre kvantum kokain og hash. Da manden også før disse anklager havde en længere synderegister, var det da heller ikke svært at få manden dømt, ligesom han - udover fængselsstraffen - blev frakendt retten til at føre et motorkøretøj med undtagelse af en lille knallert i 10 år.

Den 24-årige accepterede dommen.