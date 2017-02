Se billedserie Sådan så krabaten ud, da politiet havde fjernet den fra loftet i villaen på Frodesvej. Foto: Peter Jakobsen

Villa-ejer fandt bombe på loftet

Slagelse - 23. februar 2017 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et tilfældigt besøg på loftet tirsdag eftermiddag medførte større dramatik for Peter Jakobsen, Frodesvej i Slagelse: En ueksploderet krysantemumbombe var braget igennem taget - formentlig nytårsaften - og havde lagt sig til rette lige over det sted, hvor familien dagligt spiser aftensmad.

På loftet opdagede han, at der var et hul i taget på størrelse med en grapefrugt - og det var herfra, at dagens sidste sollys kom ind.

- Midt i isoleringen på loftet fik jeg så øje på noget, som jeg først troede var et hvepsebo, fortæller han.

Da han fik set nærmere på den runde genstand, blev han dog hurtigt klar over, at det bestemt ikke var et hvepsebo, men derimod noget stort fyrværkeri.

- Jeg ringede så til politiet for at høre, hvad jeg skulle gøre.

Peter blev stillet om til en ekspert fra bomberydderne, der fysisk befandt sig i Skive.

- Han bad mig sende et par billeder af genstanden - og da han så dem, kunne han hurtigt fastslå, at »den skulle jeg under ingen omstændigheder røre ved selv«, siger Peter.

Han fik at vide, at han blot skulle vente, til der kom assistance, men at den kom langvejs fra og det derfor nok ville tage nogle timer.

Først ved 23-tiden dukkede to bombeeksperter op iført særligt tøj og beskyttelsesudstyr - og kort efter kunne de så bringe det livsfarlige fyrværkeri i sikkerhed.

- Det er først på det tidspunkt, det går op for mig hvor farligt, det havde været - og hvad der kunne være sket, fortæller han.

Nytårsaften var der fest i hjemmet på Frodesvej, hvor i alt seks personer fejrede nytårsaften.

Havde bomben eksploderet på loftet, er det ikke svært at forestille sig, hvor galt det kunne være gået. Eller hvis den havde ligget og ulmet - og pludselig var gået af.

- Man forestiller sig hurtigt en hel masse, men heldigvis gik det jo godt, siger Peter som på baggrund af sin oplevelse opfordrer andre husejere til at tjekke loftet en gang imellem - og måske særligt lige efter nytårsaften.