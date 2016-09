Vild uenighed om Rema 1000

Byens apoteker Peder Harboe med apotek i centrum af Korsør og indehaver af Korsør MadMarked ligeledes i centrum af Korsør påpeger, at det ikke kan være en kommunens opgave at støtte en enkelt virksomhed (Rema 1000, red.) ved at gennemføre en lokalplan, der går imod de tidligere vedtagne planer. Han henviser til en masterplan, som kommunen har besluttet for bymidten og detailhandelen i Korsør.

- Vi er ikke sat i verden for at skabe dårlige vækstforhold for erhvervene i området ved at fastholde en gammeldags tanke om en by, et strøg. Vi arbejder for at udvikle Korsør som helhed, og vi støtte det fremlagte lokalplanforslag, skriver Søren Pihl på vegne af foreningen.