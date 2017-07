Se billedserie Afsløring: Vikingerne kommer ikke sejlende til Trelleborg i store skibe ad Tude Å. De ankommer minsandten i biler, men fra i dag er bilerne væk fra området. Foto: Per Vagnsø

Vikingerne glæder sig som børn

Slagelse - 15. juli 2017

De glæder sig som små børn til deres fødselsdag. Det siger nogle af de først ankomne deltagere i den 26. vikingefestival på vikingeborgen Trelleborg selv lige efter ankomsten. De glæder sig til en uge 1000 år tilbage i tiden uden mobiltelefoner og andre tekniske hjælpemidler men med en helt særlig stemning, gammelt håndværk, drabelige slag og røg fra bål på Harald Blåtands borg ved Slagelse.

- Det er så fedt. Det er stemningen og miljøet og det at få lov til at leve på den her måde, siger Anna Winther Nielsen fra Frederiksberg, der på 12. år er til vikingefestival sammen med sønnen Jakob. Han skal arbejde i træ under festivalen, og hun skal »bare sidde og se vikingeagtig ud«.

- Det var Jakob, der startede med at synes, det var spændende det med vikinger, da han var lille. Så måtte jeg jo bare følge trop, fortæller Anna, mens de pakker vikingegrej ud.

12-14 nationaliteter deltager i festivalen, og overinspektør på Trelleborg, Anne-Christine Larsen, fortæller, at der med mere end 1100 deltagere bliver fyldt op. Omkring 100 interesserede har fået at vide, at der ikke var plads til flere.

En af de meget trofaste vikinger er Tue Lars Petterson fra Slagelse. Han er 30 år i dag, og har været med på festivalen hvert år, siden han var otte.

- Jeg var grebet fra dag et, og lærte sølvflet med det samme. Nu laver jeg autentiske glasperler. Det her er den bedste måde at holde sommerferie på, for her kan jeg rende rundt og nørde med mit håndværk, siger han.